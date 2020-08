Trumps tidlegare rådgjevar Steve Bannon arrestert i New York

utenriks

Den tidlegare politiske sjefstrategen i Det kvite hus er sikta for bedrageri overfor gjevarane, fortel TV-kanalen CNBC.

Ifølgje nyheitsnettstaden The Daily Beast er Bannon sikta for å ha underslått pengar frå innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi byggjer muren). Hundretusenvis av gjevarar som har donert til saman 25 millionar dollar – over 220 millionar kroner – til kampanjen, er svindla, seier ein føderal statsadvokat i ei fråsegn. Pengane skulle gå til å byggje ein grensemur mot Mexico.

Tre andre personar er sikta i same saka. Ein av dei er Timothy Shea, som er fungerande sjef for det føderale narkotikapolitiet DEA,

Ein talsperson har førebels ikkje svart på ein førespurnad frå nyheitsbyrået AP om ein kommentar til arrestasjonen.

(©NPK)