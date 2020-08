Rekordmange smittetilfelle i India

utenriks

Samtidig har det vorte registrert ytterlegare 977 koronarelaterte dødsfall, noko som betyr at det totalt har døydd 53.866 menneske med koronasmitte sidan pandemien braut ut.

India har no trappa opp koronatestinga til rundt 900.000 testar dagleg. Ekspertar meiner likevel at det må testast endå meir teke i betraktning at landet har verdas nest høgaste folketal – 1,4 milliardar menneske.

Landet stengde ned i slutten av mars, men byrja å opne gradvis opp i mai. No blir det likevel sett inn nye tiltak i høgrisikoområde.

