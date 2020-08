Opposisjonen i Mali vil samarbeide med kuppmakarar

utenriks

Koalisjonsalliansen M5-RFP opplyste onsdag kveld at dei vil samarbeide med militærjuntaen for å meisle ut eit vegkart med dei nye leiarane og tilhengjarane deira.

Opposisjonsgruppa varslar samtidig massedemonstrasjonar fredag til støtte for kuppmakarane.

– Vi skal organisere det største patriotiske arrangementet fredag i hovudstaden Bamako og landet rundt for å feire sigeren for det maliske folket, seier koalisjonsmedlemmen Choguel Maiga.

Oberst Assimi Goita kunngjorde tidlegare onsdag at han er leiar for militærjuntaen som stod bak kuppet på tysdag. Då vart president Ibrahim Boubacar Keita og statsminister Boubou Cisse tekne til fange. Natt til onsdag stod Keita fram på fjernsyn og sa at han går av med umiddelbar verknad, og at regjeringa og nasjonalforsamlinga blir oppløyst.

Kuppet har vorte møtt med internasjonale fordømmingar.

