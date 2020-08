Legane kjempar for Navalnyjs liv på sjukehus i Sibir

utenriks

– Legane gjer ikkje berre alt som er mogleg å gjere, legane kjempar verkeleg for å redde livet hans, seier nestleiar Anatolij Kalinitsjenko ved sjukehuset i Omsk i Sibir.

Han seier at dei enno ikkje har stilt nokon diagnose, og at legane ikkje er sikre på om årsaka er forgifting.

Navalnyj er ein av dei argaste kritikarane av president Vladimir Putin. Den 44 år gamle bloggaren og juristen vart også i fjor innlagd på sjukehus på grunn av mistanke om forgifting.

Torsdag morgon vart han lagd i kunstig koma etter at han vart dårleg på eit fly på veg til Moskva. Flyet nødlanda i Omsk, der Navalnyj vart lagd på ei båre og frakta til sjukehus i ambulanse.

Talskvinna hans, Kira Jarmysj, er sikker på at opposisjonspolitikaren er forgifta, og at det skjedde då han drakk ein kopp te på flyplassen i Tomsk i Sibir før avgang.

– Det er det einaste han drakk i dag tidleg, skriv ho på Twitter.

Kreml ønskjer god betring

Kreml ønskte i ei fråsegn torsdag ettermiddag 44-åringen god betring.

– Vi les denne informasjonen. Vi veit at tilstanden hans er alvorleg. Som borgar av den russiske føderasjonen ønskjer vi at han raskt frisknar til, seier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Han legg til at det førebels ikkje er noko bevis for at Navalnyj vart forgifta.

– Så langt vi veit, finst det enno ingen testresultat. Alle hypotesar er berre hypotesar. Om det var ei forgifting, må det stadfestast av eit laboratorium, seier han.

EUs utanrikssjef Josep Borrell uttrykkjer uro for at Navalnyj kanskje har vorte forgifta.

– Viss det blir stadfesta, må dei ansvarlege stilast til ansvar. Håpar at han raskt blir heilt frisk, skriv Borrell på Twitter.

– Stabil og uendra tilstand

Ifølgje talskvinna til Navalnyj var tilstanden stabil og uendra torsdag ettermiddag. Legane har varsla at diagnosen først vil vere klar utpå kvelden.

Fleire politifolk har komme til sjukehuset, der dei mellom anna har avhøyrt ein lege. Journalistar på staden seier at dei òg har sett agentar frå tryggingstenesta FSB.

Advokatane til Navalnyj meiner hendinga må etterforskast som eit attentatforsøk mot ein politikar.

44-åringen følte seg ifølgje Karmysj dårleg like etter avgang og gjekk deretter på toalettet. I eit videoopptak frå flyet kan ein høyre høglydt jamring frå toalettet ute i kabinen.

Jarmysj viser til at legane har sagt at «gifta vart absorbert raskare enn den varme væska».

Navalnyj har fleire gonger vorte arrestert etter å ha delteke i demonstrasjonar mot Putin.

Han har karakterisert folkerøystinga i juli for ei «kjempestor løgn». Grunnlovsendringane som då vart vedtekne, opna for at Putin potensielt kan behalde makta til 2036,

Navalnyj leier ei stifting som kjempar mot korrupsjon. Ifølgje leiaren for den juridiske avdelinga til stiftinga, Vjatsjeslav Gimadi, er det «ingen tvil om at Navalnyj vart forgifta på grunn av dei politiske haldningane og aktiviteten sin».

Etseskadar i auga

Navalnyj har tidlegare vorte utsett for fysiske angrep, og han er den førebels siste av ei lang rekkje Kreml-kritikarar som tilsynelatande har vorte utsette for forgifting.

I 2017 fekk han etseskadar i auga etter at han fekk kasta eit grønt fargestoff som blir brukt til desinfisering, i ansiktet utanfor sitt eige kontor. I august i fjor fekk han utslett og hevelsar i ansiktet medan han sat i varetekt hos politiet etter å ha vorte arrestert under ein demonstrasjon. På sjukehuset sa legane at det var snakk om ein allergisk reaksjon.

– Han vart forgifta på politistasjonen. Eg er sikker på at det same har skjedd no. Det er andre symptom, openbert eit anna stoff, seier Navalnyjs talskvinne.

(©NPK)