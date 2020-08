utenriks

Dermed er 228.621 menneske registrerte smitta av koronaviruset i Tyskland, og 9.305 menneske er døde.

Auken reflekterer stigninga i talet på tilfelle som er registrerte i ei rekkje andre europeiske land den siste tida.

Tyskland registrerer for tida 17,9 koronatilfelle per 100.000 innbyggjarar over 14 dagar, framleis under grensa på 20 per 100.000, som Noreg har sett for grøne land.

