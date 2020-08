Koronasmitta nordmann rømde frå polsk sjukehus

utenriks

Ifølgje den polske radiostasjonen RMF24 starta saka då mannen tysdag førre veke vart arrestert for å ha ramponert fleire bilar i sentrum av Krakow.

Det var VG som omtalte saka først blant norskspråklege medium.

Etter arrestasjonen vart mannen teken med til universitetssjukehuset i Krakow for å behandle skadar i handa. Der vart han testa for koronaviruset og prøva viste seg å vere positiv.

Mannen skal deretter ha fått hjelp av ein venn til å rømme frå sjukehuset. Han vart arrestert to dagar seinare medan han var på veg i bil mot grensa til Slovakia.

Pressetalsperson Janusz Hnatko ved kontoret til distriktsadvokaten for Kraków-Podgorze i Kraków stadfestar overfor VG at saka med den norske statsborgaren vart registrert den 12. august. Han opplyser at nordmannen no er teken i mellombels forvaring i tre månader som eit førebyggjande tiltak, ifølgje rettsavgjerda frå tingretten.

UD seier til VG at dei er kjende med at ein norsk borgar er arrestert i Polen.

