Kim Jong-un gir søstera meir makt

utenriks

Søstera er no de facto nestleiaren i landet, opplyste etterretningstenesta i ei høyring i den sørkoreanske nasjonalforsamlinga torsdag.

Kim Jong-un er framleis den absolutte leiaren i landet, men veslesøstera har teke over ansvaret for forholdet landet har til USA og Sør-Korea, opplyser det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap. Ho skal likevel ikkje ha vorte namngitt som Kims arvtakar.

To andre høgt rangerte personar har fått ansvar for Nord-Koreas økonomi medan to militære toppar har fått delvis ansvar for forsvarssaker. Årsaka til skiftet av ansvarsområde er ikkje kjend.

Kim Jong-un tok over makta i Nord-Korea i 2011 då faren Kim Jong-il døydde.

