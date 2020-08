Kamala Harris aksepterte historisk nominasjon

utenriks

– Eg godtek nominasjonen til partiet som USAs visepresident, sa Harris i sin takketale, som vart halden på overtid torsdag morgon norsk tid.

Harris teikna eit bilete av korleis ho ser for seg landet etter Donald Trumps presidentskap. Inkludering, var bodskapen.

– Alle skal vere velkomne, uansett korleis vi ser ut, kvar vi kjem frå eller kven vi elskar, sa Harris, som sa at det ikkje finst nokon vaksine mot rasisme.

Ho snakka om kor viktig det er å bruke stemmeretten, og ho snakka om sin eigen bakgrunn.

– Mor mi lærte meg at livet får ei meining når ein gjer ein innsats for andre, sa Harris.

California-senatoren er dotter av indiske og jamaicanske innvandrarar. Ho er USAs første kvinne med svart og sørasiatisk bakgrunn som har vorte nominert til å vere visepresidentkandidaten til eit stort parti.

– Joe vil bli ein president som forvandlar utfordringane våre til noko meiningsfylt, sa Harris, som kritiserte sitjande president Donald Trump for å bruke tragediane landet står overfor, som politiske våpen.

– Demokrati i fare

Før ho stod på talarstolen, heldt Hillary Clinton, Barack Obama, Elizabeth Warren og Nancy Pelosi talar. Gjennomgangstemaa deira var at president Donald Trump er ueigna som president, og at demokratiet er i fare, noko som også var ein raud tråd på dei to tidlegare dagane på landsmøtet.

Clinton viste til at Trump vann 2016-valet sjølv om ho fekk 3 millionar fleire stemmer. Ho snakka òg om Black Lives Matter-rørsla.

– Svarte veljarar spurde seg i 2016 kva dei hadde å tape på å støtte Trump. No veit vi det, sa Clinton.

Som på dei to tidlegare dagane starta tredje dag onsdag kveld med innslag som viste aktivistar frå ulike delar av landet. Tema var no endra frå koronapandemi til meir tradisjonelle politiske saker som klimaendringar, kvinnerettar, skytevåpen og innvandring.

Obama

Obama talte direkte frå Museum of The American Revolution i Philadelphia, ein ikkje tilfeldig stad med tanke på at han snakka om USAs utvikling i eit historisk perspektiv.

– Oppgåvene til presidenten omfattar å ta vare på grunnlova og verne kvar einaste innbyggjar, uansett utsjånad, religion, legning eller politiske retning, sa Obama, som kjempa mot tårene då han minte folk på innsatsen til tidlegare generasjonar under slaveri, naturkatastrofar og nedgangstider.

– Viss desse amerikanarane framleis var i stand til å kjempe for å gjere USA til ein betre stad, kan amerikanarar som føler seg oppgitt over landet vårt i dag, halde fram denne kampen og stemme, sa Obama.

Han samanlikna Joe Bidens eigenskapar med Donald Trumps utøving av presidentembetet og peika på at Biden står for empati, respekt og anstendige oppførsel.

– Han gjorde meg til ein betre president, sa Obama.

Åtvara

– Kamala Harris er ein perfekt partnar for Biden og meir enn førebudd på oppgåva. Joe og Kamala vil omsetje visjonane sine til realitet, sa Obama vidare, og ramsa opp kampen mot koronapandemien, forbetring av helsevesenet og betring av økonomien.

Obama åtvara mot vondskap, løgner og konspirasjonsteoriar og sa at ei fri presse ikkje er nokon fiende.

– Ingen amerikanar kan reparere landet åleine, ikkje eingong ein president. Det krev òg opplyste borgarar som tek vare på demokratiet. Demokratiet står på spel, sa Obama, som kritiserte Trump direkte:

– Donald Trump har ikkje vakse inn i denne jobben fordi han ikkje er i stand til det.

Trump slo tilbake

Demokratane hadde sendt ut nokre korte smakebitar frå Obamas manus på førehand tidlegare onsdag. På ein pressekonferanse i Det kvite hus vart Trump konfrontert med nokre av Obamas sitat, mellom anna om at Trump behandlar presidentskapet som eit realityshow for å skaffe seg merksemd.

Trump svarte at viss Obama og Biden hadde gjort jobben sin godt nok, så ville ikkje Trump eingong ha stilt som presidentkandidat i 2016.

– Eg ville ha vore svært lykkeleg. Eg likte mitt førre liv veldig godt, sa Trump.

Demokratanes fire dagar lange landsmøte skulle ha vorte halde i Milwaukee på ordinært vis, men føregår i eit digitalt format på grunn av koronapandemien. Det blir avslutta torsdag kveld (natt til fredag norsk tid) når Joe Biden formelt held sin takketale og seier ja til å vere presidentkandidaten til partiet til valet i haust.

Neste veke skal Republikanarane halde sitt landsmøte.

