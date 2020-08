Iran held tilbake emiratarabisk fartøy etter at fiskarar vart drepne

utenriks

Den emiratarabiske kystvakta opna måndag eld mot fleire iranske fiskebåtar. To fiskarar vart drepne, ein av båtane vart beslaglagde, og dei andre fiskarane vart arresterte.

Utanriksdepartementet i Iran opplyste torsdag at dei tidlegare denne veka kalla chargé d'affaires-ein til Dei sameinte arabiske emirata i Teheran inn på teppet for å refse skyteepisoden.

Same dagen vart det kjent at Emirata har late den iranske båten segle vidare og sett mannskapet fri.

Forholdet mellom Dei sameinte arabiske emirata og Iran har vorte meir spent etter at Emirata førre veke varsla at landet etablerer eit fullverdig diplomatisk forhold til Israel. Det er første gong på 26 år at eit arabisk land inngår ein fredsavtale med Israel. Iran blir rekna som ein fiende både av Israel og Emirata.

(©NPK)