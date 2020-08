Facebook fjernar 790 grupper knytte til QANON-rørsla

utenriks

Facebook varsla samtidig onsdag at selskapet skal innføre avgrensingar mot 1.950 grupper, 440 sider og over 100.00 Instagram-kontoar som er knytte til QAnon.

QAnon er ein nettbasert, omfattande konspirasjonsteori som har fått medvind etter at koronapandemien ramma verda. Mellom anna blir det hevda at USAs president Donald Trump blir motarbeidd av ein global elite, at eliten driv med rituelt barnemisbruk, og at koronaviruset er del av eit komplott.

FBI har peikt ut QAnon som ein mogleg innanlands terrortrussel. Dette er òg noko av Facebooks bakgrunn for å gripe inn.

– Vi har sett vekst i rørsler som, medan dei ikkje direkte organiserer vald, har hylla valdelege hendingar, vist at dei har våpen og antyda at dei vil bruke dei, eller dei har tilhengjarar som utviser valdeleg åtferd, uttaler Facebook.

På ein pressekonferanse i Det kvite hus onsdag takka Trump QANON-rørsla for deira støtte.

– Eg veit ikkje så mykje om rørsla. Eg veit at dei liker meg svært godt, og det set eg pris på. Eg har høyrt at desse folka elskar landet vårt, sa presidenten.

Facebooks kunngjering onsdag kjem etter at Twitter i slutten av juli sletta over 7.000 kontoar knytte til QANON-rørsla. Twitter grunngav tiltaket med at selskapet er bekymra for trakassering og misbruk som følgje av spreiinga av konspirasjonsteoriar.

(©NPK)