Bror til Manchester-bombaren dømd til minimum 55 års fengsel

23 år gamle Hashem Abedi har nekta for å ha vore med på planlegginga av bombeangrepet, som skjedde idet publikum var i ferd med å forlate ein konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande 22. mai i 2017.

Torsdag vart han funnen skuldig i mellom anna drap og drapsforsøk. Den eldre bror hans, Salman Abedi, døydde i den kraftige eksplosjonen, der 22 personar vart drepne og fleire hundre andre vart såra.

Hashem nekta å stille i retten for å høyre konklusjonen, der dommar Jeremy Baker sa at dei to brørne var «like skuldige begge to for drapa og skadane eksplosjonen valda».

– Sjølv om Salman Abedi var direkte ansvarleg, er det tydeleg at tiltalte hadde ei sentral rolle i planlegginga, sa Baker.

Han sa òg at dersom den yngre broren hadde vore over 21 år gammal då angrepet skjedde, ville han ha fått livstidsdom. I staden må han altså sitje minst 55 år i fengsel før han kan søkje om prøvelauslating.

