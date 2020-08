utenriks

– Gjennom heile California slit vi med bemanninga på grunn av brannane, seier talsperson for brannvesenet i delstaten, Will Powers.

Organet for skogforvaltning og skogbrannvern i delstaten opplyser at brannane er ekstreme og utfordrande å handtere for brannmannskapa.

Brannane truar byen Vacaville og områda Napa og Sonoma, nord for San Francisco. I sør brenn det både i San Mateo- og Santa Cruz-områda.

Det brenn òg langs nordkysten og i dei sørlege delane av California.

(©NPK)