Lukasjenko: Vesten bør fokusere på sine eigne problem

Oppmodinga til presidenten om å passe sine eigne saker kjem samtidig som leiarane i EU-landa sit i eit hasteinnkalla videotoppmøte om valet i Kviterussland og desse uroa i landet.

– Før dei rettar peikefingeren mot oss, burde dei setje dei gule vestane i Frankrike og dei fryktelege opptøyane i USA på dagsordenen, sa Kviterusslands sterke mann til Tryggingsrådet i landet, ifølgje utsegner publisert av det statlege nyheitsbyrået Belta.

– Eg meiner dei først og fremst bør sjå på protestane mot koronaisolasjon i Tyskland og andre europeiske land. Dei har massevis av problem. Dei burde ikkje peike på Kviterussland for å få merksemda vekk frå problema som finst i Frankrike, USA, Tyskland og så vidare, meiner Lukasjenko.

Samtidig som presidenten kjem med utfallet sitt mot Vesten, stadfestar helsedepartementet i landet at ein 43 år gammal familiefar døydde på sjukehus onsdag. Familien til Gennadij Sjutov seier til den uavhengige nettstaden at han vart skoten i hovudet av politiet under ein demonstrasjon i byen Brest etter det omstridde valet.

Det har komme påstandar om omfattande valfusk etter at Lukasjenko sikra seg endå ein periode ved makta i landet han har styrt i 26 år.

