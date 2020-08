Biden formelt nominert til å kjempe mot Trump i valet i haust

utenriks

Koronapandemien har ført til at landsmøtet til partiet for første gong blir halde i eit digitalt format. Over fire dagar står partimedlemmer, aktivistar og attpåtil republikanarar fram for å vise si støtte til Biden.

På andre dagen på landsmøtet tysdag var det den formelle nominasjonen av Biden som stod i fokus. I ei like uvanleg ramme fann innrapporteringa av dei formelle stemmetala frå delegatane i dei 50 delstatane i landet og sju territorium stad digitalt. Nomineringa var berre ein formalitet sidan det allereie i juni var klart at Biden hadde sikra seg fleirtalet av dei over 3.900 delegatane.

– Tusen, tusen takk, av heile mott hjarte, sa ein oppglødd Biden via videolink då nominasjonen vart kunngjord.

– Det betyr alt for meg og familien min, la han til, før han minte sjåarane på at han skal halde den formelle aksepttalen sin når landsmøtet blir avslutta torsdag.

Til liks med på første dag av landsmøtet, vart store delar av den to timar lange sendinga natt til onsdag norsk tid brukt på å vise fram eit parti som stiller seg samla bak Biden og for å oppmode veljarane til å stemme på han. Tidlegare utanriksminister John Kerry frå Obama-administrasjonen, Demokratanes leiar i Senatet, Chuck Schumer, og Caroline Kennedy, dotter av avdøde president John F. Kennedy, heldt korte talar. Det gjorde òg kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez.

To presidentar

Tidlegare president Jimmy Carter var blant framståande partifellar som stilte opp for å vise støtte til Biden. Det gjorde òg tidlegare president Bill Clinton. Clinton, som på tidlegare landsmøte har fått tilmålt mykje taletid, men som denne gongen måtte nøye seg med fem minutt. På den korte tida som videoinnslaget hans varte, spissa han bodskapen.

– I ei tid som dette burde Det ovale kontor vere eit kommandosenter. I staden er det eit stormsenter. Det er berre kaos der, sa Clinton.

– Det er berre éin ting som aldri endrar seg – kor bestemt han er på å nekte alt ansvar eller skuldfordeling, sa Clinton om president Donald Trump.

Trump vart gjenstand for kritikk òg på første dag av landsmøtet måndag, og då særleg frå tidlegare førstedame Michelle Obama som sa at Trump manglar eigenskapane og evnene til å vere president. Kaos, splitting og fullstendig mangel på empati pregar Det kvite hus, sa ho. Tysdag kommenterte Trump Obamas utsegner slik:

– Eg synest det var ein svært splittande tale, svært splittande, sa han.

Torsdag neste veke skal Trump halde sin tale på landsmøtet til republikanarane. Det skjer frå Det kvite hus.

Bidens kone

Joe Bidens kone Jill Biden har vore sentral i valkampmaskineriet. Ho avslutta andre dag av landsmøtet med ein direktesend tale frå eit tomt klasserom. Der snakka ho om verdiane og forpliktingane til ektemannen overfor folk flest i USA.

Ho heldt ein personleg lada tale og fortalde mellom anna om korleis bortgangen til den første kona til ektemannen og dottera i ei bilulykke i 1972 har sett preg på han.

– Korleis klarer du å reparere ein knust familie? sa Jill Biden.

– På same måte som du sameinar landet. Med kjærleik og forståing, og med medkjensle. Med tapperheit. Med fast tru, sa ho.

Tverrpolitisk støtte

Partiet gjer alt det kan for å få Biden til å verke som ein person som kan sameine. Appellen til partiet går derfor ikkje berre ut til kjerneveljarane, men også til veljarar som sit på gjerdet og til frustrerte republikanarar. Denne bodskapen vart understreka med eit videoinnslag om vennskapen mellom Biden og den avdøde republikanske senatoren John McCain, framført av McCains enke Cindy McCain.

Republikanaranes tidlegare utanriksminister Colin Powell heldt òg ein førehandsinnpelt tale der han gav si støtte til Biden og sa at han deler Demokratanes verdiar.

På tredje dag av landsmøtet natt til torsdag norsk tid skal tidlegare president Barack Obama, Demokratanes tidlegare presidentkandidat Hillary Clinton, og Bidens nominerte visepresidentkandidat, senator Kamala Harris, halde talar.

