WHO: Unge personar utan symptom spreier viruset i Asia

Årsaka er at personar i 20-, 30- og 40-åra ofte ikkje er klar over at dei er koronasmitta på grunn av fråværet av symptom, ifølgje WHO.

– Dette aukar faren for vidare smitte til dei mest sårbare, eldre, sjuke personar i langtidsbehandling og personar som bur i tette og overbefolka område, og dessutan dårleg stilte område i distrikta, seier regiondirektør Takeshi Kasai i WHO.

– Vi er nøydde til å doble innsatsen for å hindre viruset i å gå inn i desse utsette områda, seier han.

Den vestlege Stillehavsregionen, som omfattar 27 land i Asia og i Stillehavet, har til no registrert over 400.000 smittetilfelle og nær 9.300 koronarelaterte dødsfall.

I land som Filippinane, Australia og Japan er over halvparten av dei registrerte smitta 40 år eller yngre, ifølgje WHO.

