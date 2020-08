USAs postsjef seier ja til å møte i Kongressen

utenriks

Også USPS' styreleiar Robert Duncan seier ja til å møte i komiteen måndag 24. august.

DeJoy har mellom anna kutta i bruken av overtid, redusert talet på sorteringsmaskiner og gjort postleveringa langsamare. Demokratane i kontrollkomiteen vil derfor at USPS-leiinga forklarer seg.

DeJoy er ein stor donor til Republikanarane og vart nyleg godkjent som ny USPS-sjef av styret til postvesenet, som igjen er utnemnt av presidenten.

President Donald Trump har sagt at restrukturering er ei nødvendig modernisering av den statlege underskotsbedrifta USPS.

Demokratane fryktar at Det kvite hus undergrev postvesenet før valet til hausten ved å gjere det vanskelegare for folk å stemme via posten under koronapandemien.

(©NPK)