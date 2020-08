utenriks

Dei til saman 14 rakettane vart fyrte av kort etter at president Ashraf Ghani la ein krans på sjølvstendeminareten i samband med 101-årsdagen for sjølvstendet i landet.

Innanriksdepartementet stadfestar at rakettane vart fyrte av frå to bilar i to ulike politidistrikt, og seier at to mistenkte er arrestert.

Fleire av rakettane slo ned i nærleiken av presidentpalasset og forsvarsdepartementet. Blant dei såra er fire barn og ei kvinne.

(©NPK)