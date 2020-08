Ny veke med forhandlingar mellom EU og Storbritannia

utenriks

Om berre fire og ein halv månad er britane heilt ute av EU, men framleis er det ingen som veit korleis samkvemmet mellom dei to blir frå nyttår. Så langt har det vore lita framdrift i samtalane om ein ny frihandelsavtale og andre samarbeidsområde, men denne veka set dei seg altså til forhandlingsbordet igjen.

Tysdag møtest forhandlingsleiarane – Michel Barnier for EU og David Frost for Storbritannia – til middag, og dagen etter startar runde sju for alvor. Rettferdig konkurranse og fisk har vore blant dei kronglete temaa så langt, og desse har fått god plass på programmet denne veka òg.

Førre veke møtte Irlands statsminister Micheál Martin den britiske kollegaen sin, Boris Johnson. Martin sa dei to leiarane var samde om at det er tvingande nødvendig å få på plass ein avtale som sikrar handel utan toll og kvotar.

– Det vil vere det beste resultatet for EU, for Storbritannia og for næringslivet på øya Irland, med tanke på arbeidsplassar og føreseielege forhold.

Heilt sidan britane stemde for å forlate EU, har det vore ei utfordring å sikre ei open grense mellom Nord-Irland og Irland samtidig som britane ikkje lenger skal vere ein del av den indre marknaden i EU.

(©NPK)