Flyktninghjelpen slår alarm om situasjonen i Burkina Faso

utenriks

– Burkina Faso er i flammar, og den aller dødelegaste epidemien er no den omfattande valden mot sivilbefolkninga, seier Manenji Mangundu, som leiar Flyktninghjelpens verksemd i landet.

At Burkina Faso til liks med andre land står midt oppe i koronapandemi, forsterkar den humanitære krisa.

Hittil i år er det registrert 184 angrep retta mot sivile i Burkina Faso, der over 800 menneske er drepne. Talet på internflyktningar har auka med over 450.000 til over 1 million i år, konstaterer Flyktninghjelpen.

