FN-domstol: Ikkje bevis for at Hizbollah-leiinga eller Syria var involverte i Hariri-attentatet

Rafik Hariri og 21 andre menneske vart drepne i bombeangrepet i Beirut i 2005, og over 200 vart såra.

– I dag har vi alle fått vite sanninga, sa son hans, Saad Hariri, utanfor den tungt vakta rettsbygningen i Nederland tysdag.

Saad Hariri, også han tidlegare libanesisk statsminister, seier han godtek rettsavgjerda i FN-domstolen på vegner av den avdøde far sin og alle andre etterlatne.

– Syria og Hizbollah kan ha hatt motiv for å eliminere Hariri og dei politiske forbundsfellane hans, men det finst ingen bevis for at Hizbollah-leiinga var involvert i drapet på Hariri, sa dommar David Re då han las opp eit samandrag av rettsavgjerda tysdag.

– Det finst heller ingen direkte bevis for syrisk medverknad, heldt han fram og viste til dei 2.600 sidene, som har 13.000 fotnotar.

Hariri var statsminister i Libanon frå 1992 til 1998 og frå 2000 til 2004. Året etter at han gjekk av, vart han drepen av ei kraftig bilbombe i Beirut.

Trussel mot Syria?

Fem menn, som alle, etter det som blir sagt, kan knytast til den sjiamuslimske Hizbollah-rørsla, har vore tiltalte for drap, drapsforsøk og samansverjing om ei terrorhandling i samband med attentatet.

Saka mot den eine av dei, den påståtte hovudmannen, Mustafa Badreddine, vart lagt bort då det vart kjent at han var drepen i krigen i Syria i 2016.

Aktoratet hevdar at dei fire attverande tiltalte høyrer til i den sjiamuslimske Hizbollah-rørsla, som saman med forbundsfellane sine kontrollerer nasjonalforsamlinga og langt på veg også regjeringa i Libanon.

Éin funnen skuldig

Berre éin av dei, 56 år gamle Salim Ayyash, vart in absentia dømd for medverknad på fem tiltalepunkt knytte til bombeangrepet. Resten av dei tre vart frikjende.

– Domstolskammeret finn Ayyash skuldig utover all rimeleg tvil som medverkande gjerningsperson til attentatet på Rafik Hariri, seier dommar David Re i spesialtribunalet for Libanon, som ligg i Leidschendam utanfor Haag.

Straffa skal kunngjerast på eit seinare tidspunkt.

Ifølgje tiltalen vart Hariri drepen fordi han vart rekna som ein trussel mot syrisk påverknad på politikken i Libanon, som på det tidspunktet var stor.

Første i sitt slag

FN-domstolen som har behandla saka, vart oppretta av Tryggingsrådet og blir rekna som det første internasjonale tribunalet som handterer terrorhandlingar.

FN-etterforskarane retta først merksemda si mot fleire høgtståande medlemmer av tryggingsstyrkane i Syria og Libanon.

Styresmaktene i Syria nekta for å ha vore involverte, men fire syriskvennlege libanesiske generalar vart arresterte og sar fire år i varetekt i Libanon, men utan at det vart teke ut tiltale mot dei.

Det første FN-domstolen gjorde då Harari-saka vart innleidd i 2014, var å få sett dei fire fri.

Hizbollah nektar

Leiinga i Hizbollah har òg i alle år nekta for å ha stått bak attentatet på Hariri.

Den øvste leiaren i rørsla, Hassan Nasrallah, har karakterisert rettssaka i Nederland som ein farse og har òg åtvara domstolen mot «å leike med elden».

Verken Hizbollah eller dei libanesiske styresmaktene har etterkomme kravet frå FN-domstolen om å arrestere og utlevere dei fire mennene som var tiltalte i saka.

Saka mot dei har i all hovudsak vore bygd på mobildata som skal vise at dei deltok i overvaking av Hariri etter at han gjekk av som statsminister.

Det er ikkje kjent kvar dei fire mennene no er.