Tikhanovskaja: Klar til å overta

Kviterusslands mangeårige president Aleksandr Lukasjenko vann ifølgje det offisielle resultatet valet 9. august med over 80 prosent av stemmene.

Svetlana Tikhanovskaja fekk under 10 prosent av stemmene, men opposisjonen hevdar at det fann stad omfattande valfusk og at ho difor er den rette vinnaren av valet.

Etter valet har det vore omfattande protestar i Minsk og andre kviterussiske byar, med krav om Lukasjenkos avgang.

Tikhanovskaja, som er i eksil i Litauen, seier no at ho er klar til å overta styringa av Kviterussland.

– Eg ønskte ikkje å bli politikar. Men lagnaden gjorde at eg no er ved fronten i ein konfrontasjon mot vilkårleg styre og urettferd, seier 37-åringen.

– Eg er klar til å ta ansvaret og bli ein nasjonal leiar i denne perioden, seier Tikhanovskaja.

