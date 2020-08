Pelosi hevdar Trump prøver å jukse i presidentvalet

utenriks

I utgangspunktet har dei folkevalde ei form for sommarferie, men Pelosi bad dei søndag komme tilbake til Washington.

– Liv, levebrød og livskrafta i det amerikanske demokratiet er trua av presidenten, skreiv ho i eit brev.

Både Pelosi, som leiar Representanthuset, og fleire andre framståande demokratar skuldar Trump for å prøve å manipulere presidentvalet i haust.

Trump har gått sterkt imot nye løyvingar til poststellet og innsett ein ny post-toppsjef som har igangsett store kostnadskutt.

I eit intervju førre veke påpeika presidenten sjølv at røysting via posten kan avgrensast viss etaten ikkje får meir pengar.

Koronapandemien

Ein av grunngivingane til presidenten for angrepa på poststellet er at fleire poststemmer visstnok vil føre til valfusk.

Trump har mange gonger hevda dette, utan å dokumentere påstanden. I fleire delstatar er poststemmer allereie utbreidde, og valforskarar har avvist at dette medfører stor risiko for juks i røystinga.

På grunn av koronapandemien er talet på poststemmer venta å bli langt høgare i år enn ved tidlegare val.

– Under ein pandemi er poststellet ein valsentral, skriv Pelosi i brevet til dei folkevalde.

Ho og andre demokratar avviser fullstendig Trumps påstand om at poststemmene legg til rette for juks. I staden skuldar dei presidenten for å ha igangsett ein kampanje for å påverke valet med ureielege middel.

– Er medskyldig

– Presidenten har eksplisitt gitt uttrykk for ønsket sitt om å manipulere poststellet for å ta frå dei stemmeføre moglegheit til å gi frå seg stemme, heitte det i ei fråsegn søndag frå Pelosi og andre sentrale demokratar i Kongressen.

Dei hevda at den nye toppsjefen i posten, Louis DeJoy, har vorte medskuldig i Trumps forsøk på å jukse i valet.

Under DeJoys leiing har posten den siste tida sett i verk tiltak for å kutte kostnader, noko som i nokre tilfelle kan forseinke postgangen.

I ei rekkje delstatar har innleveringspostkassar vorte fjerna eller flytta, visstnok fordi dei blir brukte mindre enn før – men dette prosjektet er mellombels stansa etter klager både frå kundar og kongressmedlemmer.

Poststellet har nyleg òg åtvara om at poststemmene i presidentvalet kanskje ikkje vil komme fram i tide. 46 amerikanske delstatar har fått varsel om dette, ifølgje Washington Post.

– Vil ikkje hindre nokon

Blant dei mange demokratane som meiner Trump prøver å undergrave poststellet og påverke valet, er tidlegare president Barack Obama.

– Det vi har sett, på ein måte som er unik i moderne politisk historie, er ein president som eksplisitt prøver å få folk til ikkje å stemme, sa han i ein podkast nyleg.

Fagorganisasjonen for dei tilsette i posten har komme med liknande kritikk. Leiaren i organisasjonen Mark Dimondstein har skulda Trump for å prøve å «sultefôra poststellet for å hindre folk i å stemme».

Dette blir likevel avvist både av leiinga i poststellet og av Trumps stabssjef Mark Meadows.

– USAs president kjem ikkje til å hindre nokon i å gi frå seg stemme på ein legitim måte, forsikra Meadows søndag.

Pelosi seier Representanthuset kallast saman for å stemme over lovgivinga for å «redde poststellet». Forslaget vil hindre etaten i å gjennomføre planlagde endringar, og avstemminga blir venta å finne stad neste helg.

Det er likevel uvisst kva for ei reell betydning forslaget får viss det ikkje òg får støtte i Senatet, der Republikanarane har fleirtal.

