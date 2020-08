Kviterussland opnar for dialog om omstridd presidentval

utenriks

I ein samtale med den sveitsiske utanriksministeren, Ignazio Cassis, uttrykte utanriksministeren i Kviterussland, Vladimir Makei, «vilje frå kviterussisk side til ein konstruktiv og objektiv dialog med utanlandske partnarar om alle saker som har med utviklinga i Kviterussland å gjere», heiter det i ei fråsegn frå Makeis kontor.

I kjølvatnet av det omstridde presidentvalet, der den autoritære presidenten Aleksandr Lukasjenko endå ein gong vart attvald, har landet vore prega av store demonstrasjonar frå folk som meiner det var omfattande valfusk. Nesten 7.000 menneske har vorte arresterte og hundrevis er skadde i samanstøytar.

Fredag vart hundrevis av demonstrantar lauslatne, og regjeringa bad om unnskyldning for overdriven maktbruk frå politiet. Det skjedde same dagen som utanriksministrane i EU skulle halde ekstraordinært møte for å diskutere utviklinga i landet.

– Eg tek ansvaret for det dei seier var valdsbruk mot desse menneska, som tilfeldigvis var i nærleiken og ikkje trekte seg unna fort nok, sa innanriksminister Jurij Karajev torsdag.

(©NPK)