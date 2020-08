Israel angreip FN-skule på Gazastripa

utenriks

Skulen, som blir driven av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA), ligg i flyktningleiren al-Shati nord på Gazastripa og var gjenstand for eit flyangrep natt til torsdag.

– Under operasjonen vart skulebygningen ved eit uhell påført skadar. Hendinga blir no gjennomgått, seier ei talskvinne for den israelske hæren.

Ingen vart drepne eller såra i angrepet, men ein talsmann for UNRWA stadfestar at skulebygningen vart treft.

Det same gjer ein talsmann for det Hamas-styrte innanriksdepartementet på Gazastripa.

– UNRWA-skulen vart treft og påført skader av eit missil avfyrt frå ei israelsk drone, seier Eyad al-Bozzom.

Barna vart sendt heim då dei kom til skulen torsdag morgon, og sprengstoffekspertar vart tilkalla for å fjerne restane av det israelske missilet.

Angrepet var ifølgje det israelske forsvaret eit svar på at det onsdag vart sendt brennande ballongar inn over det sørlege Israel og retta mot Hamas-mål i den omleira enklaven.

(©NPK)