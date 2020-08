Franske helsestyresmakter slår koronaalarm for Paris og Marseille

utenriks

Ein sterk auke i smittetala i dei to franske storbyane har fått helsedirektør Jerome Salomon til å erklære dei som risikosoner for koronaviruset.

– Situasjonen blir verre og verre for kvar veke. Fleire og fleire testar positivt og treng sjukehushjelp. Vi må reagere før vi får endå fleire dødsfall, seier helsedirektøren på fransk radio.

Dei to byane vart fredag klassifiserte som aktive smittesoner, noko som inneber at lokale styresmakter kan setje inn strengare tiltak. Torsdag hadde Frankrike over 2.500 nye koronatilfelle.

