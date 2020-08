EU går inn for sanksjonar mot Kviterussland

utenriks

I ein samtale med den sveitsiske utanriksministeren, Ignazio Cassis, uttrykte utanriksministeren i Kviterussland, Vladimir Makei, «vilje frå kviterussisk side til ein konstruktiv og objektiv dialog med utanlandske partnarar om alle saker som har med utviklinga i Kviterussland å gjere», heiter det i ei fråsegn frå Makeis kontor.

I kjølvatnet av det omstridde presidentvalet, der den autoritære presidenten Aleksandr Lukasjenko endå ein gong vart attvald, har landet vore prega av store demonstrasjonar frå folk som meiner det var omfattande valfusk. Nesten 7.000 menneske har vorte arresterte og hundrevis er skadde i samanstøytar.

Lauslatne

Fredag vart hundrevis av demonstrantar lauslatne, og fleire av dei fortalde at dei hadde vore utsette for tortur.

Regjeringa beklaga samtidig overdriven maktbruk frå politiet, noko som skjedde same dagen som utanriksministrane i EU har varsla eit ekstraordinært møte for å diskutere utviklinga i landet.

– Eg tek ansvaret for det dei seier var valdsbruk mot desse menneska som tilfeldigvis var i nærleiken og ikkje trekte seg unna fort nok, sa innanriksminister Jurij Karajev torsdag.

Moglege sanksjonar

EUs utanrikssjef Josep Borrell har slått fast at valet i Kviterussland verken var «fritt eller rettferdig». Han har åtvara om at EU kan setje i verk «tiltak mot dei som er ansvarlege for valden, dei urettferdige arrestasjonane og valfusket».

For mange av medlemslanda i EU er ikkje det å uttrykkje uro over situasjonen nok. Særleg gjeld det for nabolanda til Kviterussland, Polen og Litauen. Sistnemnde husar no Lukasjenkos motkandidat Svetlana Tikhanovskaja i eksil.

Saman med Latvia seier dei to landa at dei er villige til å opptre som meklarar i eit forsøk på å løyse krisa. Men dei vil òg vurdere målretta sanksjonar på toppen av det gjeldande forbodet mot sal av våpen og anna utstyr som kan brukast til å kue motstand mot Lukasjenkos regime.

Von der Leyen ber om sanksjonar

Presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, varsla i forkant av det ekstraordinære utanriksministermøtet at sanksjonar mot Kviterussland kan vere på sin plass.

– Vi må innføre fleire sanksjonar mot dei som har brote med demokratiske prinsipp eller krenkt menneskerettar i Kviterussland, tvitra ho.

Tysklands statsminister Angela Merkel stemmer i. Gjennom talsmann Steffen Seibert seier Merkel at ho har vorte «sjokkert» av arrestasjonane og mishandlinga av fredelege demonstrantar.

– Slik vi ser det, må sanksjonar mot dei som er ansvarlege for menneskerettsbrot, takast opp til diskusjon, sa Seibert tidlegare fredag.

