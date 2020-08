Apple og Google fjernar Fortnite frå app-butikkane sine

utenriks

Apple og Google fjerna torsdag overlevingsspelet Fortnite frå dei digitale marknadsplassane sine fordi Epic Games lanserte ei betalingsløysing som var uavhengig av plattforma til selskapa.

Apple og Google tek begge 30 prosent av inntektene frå kjøpa som blir gjennomførte i dei ulike appane i App Store og Play Store.

Bryt retningslinjene

Fortnite er gratis, men spelarane kan kjøpe såkalla «skins», designprofilar som endrar utsjånaden på spelfigurar og våpen. Spelutviklaren Epic Games lanserte torsdag ei løysing for direktebetaling for Apples operativsystem og Google Play. Ifølgje Epic skal løysinga vere den same som blir brukt til å behandle betalingar på PC og Mac-maskiner og Android-telefonar.

Apple og Google meiner betalingsløysinga bryt med retningslinjene deira.

– Epic aktiverer ei løysing i applikasjonen som ikkje er vurdert eller godkjend av Apple, og dei gjorde det med overlegg for å bryte retningslinjene som gjeld for alle utviklarar i App Store, seier Apple i ei fråsegn.

Google seier Fortnite framleis vil vere tilgjengeleg på Android, men ikkje gjennom den digitale marknadsplassen deira. Det er ikkje eit alternativ for Iphone-brukarar.

Hindrar konkurranse

Epic Games svarer med å skulde Apple for å misbruke den monopolliknande makta si. Spelutviklaren har bede ein føderal dommar om å stoppe det dei meiner er ein konkurransehemmande praksis.

Epic ber i søksmålet òg om at Apples krav om 30 prosent av inntektene blir gjort ugyldig.

– Apple har vorte noko selskapet ein gong kjempa imot: Monsteret som prøver å kontrollere marknaden, hindre konkurranse og stanse innovasjon, heiter det i søksmålet, som vart levert same dagen som Apple sparka Fortnite ut av App Store.

Epic Games har òg saksøkt Google. Dei skuldar selskapet for å øydeleggje for den frie konkurransen og for ikkje å ha noka «legitim grunngiving» for å fjerne Fortnite frå Play Store.

(©NPK)