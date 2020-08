Afghanistan: Dei siste 400 Taliban-fangane blir sette fri

utenriks

Eit stormøte, ein såkalla loya jirga, vedtok i helga å oppfylle kravet til opprørarane og setje fri 400 Taliban-fangar. Lauslatinga av desse er no i gang, opplyser dei afghanske styresmaktene.

Måndag opplyste Taliban at dei er villige til å setje seg ved forhandlingsbordet for å få slutt på den 30 år lange krigen i landet, «innan ei veke» etter at fangane er lauslatne.

Oppfyller kravet

Taliban har kravd at i alt 5.000 fangar skal setjast fri før opprørsgruppa er villig til å starte fredsforhandlingar med regjeringa.

President Ashraf Ghani opplyste i slutten av juli at 4.600 fangar var lauslatne, men nekta å lauslate resten fordi dei, ifølgje han, har vore innblanda i «alvorleg kriminalitet». No blir også desse sette fri.

Fem av fangane som no blir lauslatne, blir knytte til angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul i 2018, der rundt 40 menneske vart drepne, 14 av dei utlendingar, og der den norske forskaren Arne Strand vart skadd.

Verdt prisen

Strand, som er visedirektør ved Christian Michelsens Institutt og ein av dei fremste ekspertane på Afghanistan i Noreg, meiner lauslatinga er ein pris det er verdt å betale for potensiell fred i det krigsherja landet.

Det å komme seg dit kan likevel bli tidkrevjande, ifølgje Strand.

– Dersom forhandlingane også medfører ei våpenkvile, har ein komme eit langt stykke på veg. Men det kan ta lang tid, sa Strand til NTB tidlegare i veka.

Han peikar på at den sitjande regjeringa er veldig svak og stadig blir meir sårbar. Forhandlingar er dermed det beste kortet for å hindre eit nytt Taliban-styre i Afghanistan.

