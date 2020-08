utenriks

83.455 har fått påvist koronasmitte i Sverige, ein auke på 397 sidan onsdag, og talet på døde er stigne til 5.774.

Sverige ligg på sjetteplass i verda, målt i talet på koronarelaterte dødsfall per innbyggjar.

Landet har no 57 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, Noreg har til samanlikning under 5.

(©NPK)