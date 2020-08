Stadig fleire unge koronasmitta i Danmark

utenriks

Dei siste fire vekene har 40,6 prosent av alle som har fått påvist koronasmitte i Danmark, vore under 30 år, viser tal frå Statens Serum Institut.

19,1 prosent av dei var under 20 år gamle, medan danskar over 60 år berre utgjorde 10,8 prosent i statistikken over nye smittetilfelle.

Aldersgruppa 30 til 60 år stod for 47,3 prosent av alle påviste smittetilfelle i perioden 15. juli til 12. august.

15.070 har til no testa positivt i Danmark, der det er registrert 621 koronarelaterte dødsfall. Dette svarer til 11 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, drygt dobbelt så mange som i Noreg.

(©NPK)