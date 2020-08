Flust med konspirasjonsteoriar i Beirut

utenriks

Berre minuttar etter at det small, vart videoar og bilete av kjempeeksplosjonen og kaoset på gata i byen lagt ut på sosiale medium.

Utan klare svar og i påvente av kva etterforskarane kjem fram til, bidreg mange av innlegga til å spreie desinformasjon.

Ein video som viser ein rakett på himmelen, vart raskt brukt som bevis på at eksplosjonen var eit angrep frå Israel, Libanons nabo og mangeårige fiende.

Limd inn

Men AFP har slege fast at raketten vart digitalt limd inn i videoen, sidan den same videoen tidlegare ikkje hadde med nokon rakett.

Ein annan video viser ein rakett som styrtar ein annan stad i havneområdet i Beirut, men her er det lagt til eit filter og raketten er lagd på i etterkant.

For å støtte opp under teoriane om at den skuldige er Israel, som Libanon framleis teknisk sett er i krig med, viste andre videoar ei drone som fell over hamna.

Droner i Sør-Libanon

Denne videoen er ikkje manipulert, men har ikkje noko med eksplosjonen i Beirut 4. august å gjere. Den viser derimot israelske dronar over Sør-Libanon fleire dagar tidlegare, ifølgje lokale medium.

Eit fotografi av Israels statsminister Benjamin Netanyahu som held eit kart over Beirut og visstnok peikar på hamna, er eit anna slikt bilete.

Men biletet er teke i FNs hovudforsamling i september 2018 då Netanyahu fordømde påståtte hemmelege basar tilhøyrande Hizbollah.

Ei nærare gransking av biletet viser òg at han peikar på ein stad ved flyplassen i Beirut, mange kilometer frå havneområdet.

Øydelagde bilar i Kina

Andre manipulerte bilete på sosiale medium er av dei omfattande øydeleggingane, og eitt viser lange rekkjer med utbrente, visstnok importerte nye bilar.

Biletet er frå Hebei-provinsen i Kina og vart teke i september 2015 etter ein eksplosjon ved eit kjemisk lager. Krateret bak bilane er ikkje i Beirut, slik det blir påstått i samband med biletet.

Det er òg publisert bilete som overdriv den internasjonale solidariteten med Libanon, mellom anna bilete av pyramidane i Egypt og klokketårnet i Tunisia som er lyst opp av fargane til Libanons flagg.

Slike konspirasjonsteoriar har vorte stadig meir utbreidde, ikkje minst i land der befolkninga har dårleg tilgang på korrekt informasjon og liten tillit til styresmaktene.

(©NPK)