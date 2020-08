utenriks

Organisasjonen har gjennomgått 55 sjukehus og helsesenter i den libanesiske hovudstaden.

– Litt over 50 prosent er ikkje-fungerande, seier Richard Brennan, regional direktør for krisesituasjonar i WHO.

Tre store sjukehus i Beirut er ute av drift, medan tre andre opererer langt under normal kapasitet.

