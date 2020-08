Lang ferd fram mot Bidens historiske avgjerd

utenriks

På forsommaren sa Gretchen Whitmer frå – ho ville ikkje vere med lengre.

Michigan-guvernøren hadde fanga interessa til Joe Biden og vurderingskomiteen hans. Dei hadde merka seg det ho hadde fått til i ein viktig vippestat og handteringa hennar av koronapandemien der. Men når det gjekk mot sommar, var USA allereie djupt inne i ein debatt om rasespørsmål og forskjell i kjølvatnet av George Floyd-saka.

Whitmers beskjed til Bidens team var at ho var smigra, men at ho ikkje lenger ønskte å vere blant dei som vart vurdert som mogleg visepresidentkandidat, fortel ei høgt plassert kjelde i det Demokratiske partiet til AP.

Whitmer tilrådde at Biden valde ei svart kvinne.

Biden ønskte likevel framleis å ha Whitmer til vurdering. Han ringde henne personleg i midten av juni for å spørje om ho kunne stille opp til den andre, meir intensive runden med vurdering, ifølgje kjelda. Whitmer sa ja.

Floyd-saka

Men andre krefter i USA og det Demokratiske partiet var i ferd med å dytte Biden i retning av eit anna, historisk val.

Medan demonstrasjonane etter Floyds og til andre svarte amerikanarar død auka, tok òg ei rekkje andre demokratar til orde for å velje ei svart kvinne som visepresidentkandidat. Dei ønskte å anerkjenne augneblinken i amerikansk historie og den kritiske rolla svarte veljarar har spelt for Bidens nominasjon og i valkampen mot president Donald Trump.

Tysdag vart det offisielt – Biden hadde valt California-senator Kamala Harris som visepresidentkandidaten sin. Ho blir dermed den første svarte kvinna i den rolla hos eitt av dei dominerande amerikanske partia.

Nyheitsbyrået AP har snakka med ti kjelder med nær kunnskap til prosessen, dei fleste av dei ønskjer å vere anonyme. Dei fortel om vurderingane som vart gjorde.

Kvinne

Biden gjorde det tidleg klart at han ønskte ei kvinne som visepresidentkandidat. Som ein 77 år gammal kvit mann i spissen for eit parti som i aukande grad blir prega av kvinner, minoritetar og unge veljarar, var han klar over den krevjande posisjonen sin.

Den første lista bestod av rundt 20 kandidatar – guvernørar, senatorar, kongressmedlemmer, borgarmeistrar og andre framståande demokratar. På lista var unge og gamle, svarte, kvite, personar med asiatisk og latinamerikansk bakgrunn. Det var personar med ulik legning. Nokre hadde kjempa mot Biden i nominasjonsprosessen.

Harris vart sett på av enkelte Biden-rådgivarar som det logiske valet frå byrjinga. Ho var blant dei mest populære figurane til partiet, ein dyktig debattant og eit sterkt kort når det gjaldt å skaffe økonomisk støtte. Bakgrunnen hennar var grundig gjennomgått under hennar eigen valkamp, og Bidens team venta få overraskingar.

Bidens valkampteam vurderte òg ulempene med å velje Harris. Bakgrunnen hennar som statsadvokat i California vart sett på med skepsis av mange yngre demokratar under nominasjonsvalet og vart granska ytterlegare i kjølvatnet av debatten om forskjellsbehandling i USAs domstolar og straffesystem.

Utfallet mot Biden

Ei anna sak var Harris' høgast profilerte augneblink då ho kjempa mot Biden om nominasjonen som presidentkandidaten til partiet. I ein TV-debatt gjekk ho til frontalangrep mot synspunkta hans på skuleskyss på 70-talet og viste til personlege erfaringar.

Biden prøvde seinare å spele ned hendinga som valkamptaktikk, men utfallet skal ha skaka den tidlegare visepresidenten, som hadde rekna forholdet sitt til Harris som godt.

Enkelte av rådgivarane hans var òg bekymra for at Harris ville ha presidentambisjonar frå første stund – ei bekymring som blir forsterka av at Biden sjølv ikkje har gått ut med ei klar kunngjering om at han vil stille for to periodar, viss han vinn i november.

Utover sommaren vart ei lang rekkje kandidatar vurdert, blant dei kongressmedlem Karen Bass, karrierediplomaten Susan Rice og senatorane Elizabeth Warren og Tammy Duckworth. Alle vart dei grilla og gått grundig etter i saumane.

Biden diskuterte saka hyppig med det omfattande nettverket sitt av venner og rådgivarar, særleg Barack Obama. Kjelder som kjenner dei, seier likevel at Obama var nøye med å ikkje leggje føringar i samtalane. Obama skal likevel privat ha gitt uttrykk for den personlege favoritten sin: Kamala Harris.

Døra open

På grunn av pandemien har Biden stort sett halde seg i heimstaten Delaware i sommar – alle store valkamparrangement er lagde på is, og 77-åringen har teke imot få besøkande.

I dagane før Harris' kandidatur vart kunngjort, ville likevel Biden ha personlege samtalar med alle som hadde vore med i siste runde av vurderinga, totalt elleve.

Whitmer var blant dei som reiste til Delaware for ein prat ansikt til ansikt. Ho var nokre timar hos Biden den 2. august, før ho flaug tilbake til Michigan.

Rice, som kanskje er den som personleg står nærast Biden, snakka med han to gonger. Duckworth snakka med han i helga, det same gjorde Georgia-demokraten Stacey Abrams.

I timane før kunngjeringa på tysdag, ringde Biden rundt til alle. I nokre av samtalane heldt han døra open: Vurder å bli med i ei anna rolle i regjeringa mi.

(©NPK)