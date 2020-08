Kraftig smitteauke i Tyskland

utenriks

Tyskland har ikkje opplevd så mange nye smittetilfelle sidan byrjinga av mai, og utviklinga bekymrar styresmaktene.

– Dette er utvilsamt urovekkjande, seier helseminister Jens Spahn til Deutschlandfunk.

– Som eit resultat av at dei som har vore på reise kjem heim og av alle former for festing, har vi no både små og store smitteutbrot i neste alle regionane i landet, seier han.

Nærare 220.000 har hittil fått påvist koronasmitte i Tyskland, der det er registrert 9.268 koronarelaterte dødsfall.

(©NPK)