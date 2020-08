Ekspert om valet av Harris: – Ei markering

utenriks

Han kallar Joe Bidens val eit viktig signal og ei markering.

– Ho var ein av dei leiande kandidatane, så det var kanskje ikkje så uventa. Ho har vore favorittkandidaten for mange, seier Blanck, som er professor i Nord-Amerika-studiar ved Uppsala universitet.

Han meiner Biden får ein stabil person ved si side.

– Harris har brei erfaring, ho er tøff i valkamp og ein hardtslåande debattant. Ho er òg yngre – ein viktig faktor sidan Biden sjølv er oppe i åra, held han fram.

Professoren meiner òg valet har ei spesiell betydning med tanke på protestane i sommar i amerikanske byar.

– Harris blir den første svarte kvinna som blir nominert som visepresident, det er eit viktig signal til veljarane og ei markering med tanke på utviklinga vi har sett sidan George Floyds død, seier han, og føyer til at den svarte veljargruppa er viktig for demokratane.

– Dette er eit signal om at ein tek dei på alvor, seier Blanck, men legg til:

– Valet av visepresident pleier å få svært mykje merksemd, men sidan blir det raskt eit spørsmål av mindre interesse. Det blir sjeldan avgjerande, men kan vere negativt for kandidaten som vel nokon som verkar svak. Det ser likevel ikkje ut til å vere nokon risiko for at valet av Harris får den effekten, seier han.

(©NPK)