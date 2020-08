Duterte vil prøve russisk vaksine

utenriks

Putin lanserte den nyutvikla vaksinen tysdag, fortale at den var testa med stort hell, og at ei av hans eigne døtrer alt hadde fått han.

Utanlandske ekspertar er skeptiske og viser til at vaksinen, som russarane har døypt Sputnik V, ikkje har gjennomgått såkalla fase 3-testing, det vil seie utprøving på mange menneske.

Ifølgje Nature er den hittil berre testa på 76 personar, der halvparten fekk vaksinen og den andre halvparten ikkje fekk han. Frå russisk hald blir det hevda at alle som fekk vaksinen, utvikla immunitet.

Filippinanes president Rodrigo Duterte stoler likevel fullt og heilt på den russiske vaksinen og opplyste at det er inngått ein avtale med Russland om testing og produksjon i stor skala.

– Eg trur denne vaksinen er svært god for menneskja. Eg vil sjølv vere den første dei eksperimenterer på, seier han.

Ein talsmann for Duterte stadfestar at presidenten, som er kjend for sine mange kontroversielle utsegner, meiner alvor.

– Han er gammal, han kan ofre livet for det filippinske folket, seier Harry Roque.

Nærare 140.000 har fått påvist koronasmitte på Filippinane, der det hittil er registrert drygt 2.300 dødsfall.

Dei siste to vekene har styresmaktene bede dei 27 millionar innbyggjarane i Manila-området om å halde seg heime, i eit forsøk på å bremse smittespreiinga.

