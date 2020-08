USA truar med å ta kinesiske selskap av børsen

utenriks

– Ved utgangen av neste år vil selskapa bli strokne frå børsnoteringa dersom dei ikkje oppfyller krava, og det gjeld for kinesiske selskapet eller andre selskapet, seier Mnuchin, som understrekar at krava til rekneskapsføring er like for alle

Avgjerda kjem etter at ei regjeringsoppnemnd arbeidsgruppe 6. august tilrådde at krava til selskapa på dei amerikanske børsane vart heva for å «beskytte investorar mot risiko» frå kinesiske selskap.

Det har lenge vore ei utfordring for amerikanske tilsynsorgan at kinesiske selskap, blant dei netthandelsgiganten Alibaba, ikkje ønske at rekneskapen deira skal gjennomgåast av amerikanske revisorar.

