Putin: Russiske styresmakter har godkjent koronavaksine

Då Verdshelseorganisasjonen (WHO) vart konfrontert med dei russiske meldingane om store vaksineframskritt tidlegare i august, mante dei til varsemd.

– Det er etablert praksis og retningslinjer ute. Alle vaksinar eller medisinar til dette formålet må sjølvsagt gå gjennom alle dei ulike utprøvingane og testane før det blir gitt grønt lys til produksjon, sa WHO-talsmann Christian Lindmeier.

Folkehelseekspert Lawrence Gostin ved Georgetown University i USA sa at han var bekymra for at Russland «kutta svingane» i vaksineutviklinga.

WHO: Fase 1

Då WHO 31. juli offentleggjorde ei liste over vaksinekandidatar som er under utvikling, var den såkalla Gamaleja-kandidaten, som russiske styresmakter tidlegare har sagt var langt på veg i utviklinga, oppført i fase 1 – det vil seie innleiande testing på menneske.

Testprosessen har tre ledd, og seks andre internasjonale vaksinekandidatar er i fase 3 – storskalatesting på menneske.

Det er uklart om det er Gamaleja-vaksinen Putin siktar til tysdag.

– Frå tid til annan kunngjer forskarar at dei har funne noko, som sjølvsagt er flotte nyheiter. Men det er ein stor forskjell mellom å finne teikn til at ein vaksine verkar, og å faktisk gå gjennom alle stadia, sa Lindmeier.

Frå 1. januar

Putin seier likevel at han håpar vaksinen snart kan masseproduserast, og at ein tek sikte på å starte distribusjon 1. januar.

– Vi må organisere masseproduksjon av vaksinen slik at alle som ønskjer det, kan få nyte godt av framsteget til forskarane våre, seier Putin, ifølgje Vesti News.

– Vaksinasjon må utelukkande vere frivillig, seier den russiske presidenten vidare.

Putin peikar på at den nyutvikla vaksinen er grundig testa og har vist seg å gi varig immunitet mot koronaviruset.

Første godkjenning

Under eit regjeringsmøte i Kreml tysdag stadfesta han at ei av døtrene hans allereie har fått vaksinen. Han sa at ho er i fin form og ikkje har kjent nokon biverknader.

Russiske styresmakter har tidlegare gjort det klart at helsearbeidarar, lærarar og andre risikogrupper vil stå først i køen når vaksinasjonen startar.

Russland er det første landet som godkjenner ein vaksine mot koronaviruset, som til no har kravde nærare 740.000 liv i verda.

