Påbodet gjeld i kommunane Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens, opplyser danske styresmakter.

Det inneber at alle må bere munnbind på buss, tog, trikk og ferjer. Allereie når ein ventar på transport, til dømes på togperrongen, skal ein ta munnbindet på.

Måndag opplyste Folkehelseinstituttet at det vil tilrå at regionen Midtjylland blir definert som «Raud». Det betyr at personar som har vore i regionen, må halde til ti dagar i karantene når dei kjem til Noreg.

