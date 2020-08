Biden leier framleis på målingane

utenriks

Meiningsmålingane sprikjer og gir kandidaten til demokratane frå 3 til 13 prosentpoeng forsprang på Trump.

Ifølgje gjennomsnittet av dei sju siste landsdekkande målingane, som er utarbeidde av RealClearPolitics, har Biden støtte frå 48,9 prosent av veljarane, medan Trump får støtte frå 42 prosent.

I USA er det likevel ikkje nødvendigvis den som får flest stemmer som vinn valet, men den som sikrar seg flest valmenn frå delstatane.

Viktige vippestatar

Resultatet i dei såkalla vippestatane Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nord-Carolina, Florida og Arizona, der demokratar og republikanarar byter på å trekkje det lengste strået, blir derfor ofte avgjerande for kven som får flytte inn Det kvite hus.

Også i vippestatane har Biden eit forsprang, om enn noko knappare, viser eit gjennomsnitt av målingar i desse delstatane, også det utarbeidd av RealClearPolitics.

Ifølgje gjennomsnittet leier Biden med frå 2 til 6,4 prosentpoeng i alle vippestatar og har i gjennomsnitt oppslutning frå 48,5 prosent av veljarane der. Trump har støtte frå 44,1 prosent.

Upopulær Trump

Nettstaden FiveThirtyEight bereknar på bakgrunn av målingar løpande Trumps popularitet og konstaterer at 54,8 prosent av veljarane no er misnøgd med presidenten, medan 41,4 prosent meiner at han gjer ein god jobb.

Trumps popularitet har falle kraftig sidan koronapandemien slo inn over USA med full styrke i april, då 49,6 prosent var misfornøgd med presidenten, medan 45,8 prosent meinte at han gjorde ein god jobb.

Over 5,2 millionar amerikanarar har fått påvist koronasmitte, og for over 166.000 har det enda med døden.

Arbeidsløysa låg ved utgangen av juli på 10,2 prosent, høgare enn under den økonomiske krisa i 2008/2009.

