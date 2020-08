Rapport: Minst 97.000 barn i USA koronasmitta på to veker

utenriks

Til saman 338.000 barn og unge har vore smitta av koronavirus sidan pandemien vart erklært, viser 0and20CHA20-20Children20and20COVID-1920State20Data20Report207.30.2020FINAL.PDF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rapporten frå organisasjonane American Academy of Pediatrics og Children's Hospital Association.

Det betyr at meir enn ein firedel av dei smitta barna vart smitta på berre to veker, skriv The New York Times.

Rapporten kjem samtidig som fleire skular opnar og smitta aukar i delar av USA.

Sju av ti smittetilfelle var frå delstatane sør og vest i landet. Det er Missouri, Oklahoma, Alaska, Nevada, Idaho og Montana som har det høgaste talet på smitta barn, ifølgje rapporten.

(©NPK)