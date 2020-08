Nye munnbind-krav i danske kommunar

utenriks

Transportministeriet opplyser at påbodet blir innført i Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Favrskov.

Frå før var det kjent at munnbind blir påbode på offentleg transport i Aarhus, der det har vore ein kraftig auke i talet på koronasmitta. Her trer kravet i kraft tysdag.

Danske styresmakter rapporterte måndag om 76 nye smittetilfelle og tre nye dødsfall på landsbasis. Ifølgje VG er smittenivået i regionen Midtjylland no langt over kravet til det norske Folkehelseinstituttet.

Dermed vil norske styresmakter kunne innføre krav om karantene for reisande frå regionen.

Reproduksjonstalet i Danmark har no stige til 1,4, opplyser Kåre Mølbak, fagleg direktør i Statens Serum Institut. Det betyr at for kvar koronasmitta person blir 1,4 nye personar smitta.

For å unngå at utbrotet aukar i omfang må talet vere 1,0 eller mindre.

Det siste døgnet er det registrert tre nye koronarelaterte dødsfall i Danmark.

Dermed har talet på dødsfall stige til 620. Totalt er det registrert 14.815 smitta, ein auke på 76 frå søndag til måndag.

