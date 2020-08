Helsingforskomiteen fordømmer valet i Kviterussland

utenriks

– Vi anerkjenner ikkje resultatet av gårsdagens ufrie val. Menneskerettsbrota er så grove at det internasjonale samfunnet ikkje berre umiddelbart må fordømme jukset og valden, men straks innføre sanksjonar mot Lukasjenko og regimet hans, seier generalsekretæren i Helsingforskomiteen, Bjørn Engesland.

Helsingforskomiteen påpeikar at den brutale behandlinga av opposisjonskandidatar, journalistar og observatørar ikkje er noko nytt, og at dei store protestane viser at Lukasjenko ikkje lenger har legitimitet.

Helsingforskomiteen har i årevis følgt situasjonen i Kviterussland tett og samarbeidd med aktivistar og journalistar som framleis har haldt oppe arbeidet sitt mot regimet trass all motgang.

– Dei treng no internasjonal støtte og heider meir enn nokon gong, seier komiteen.

