Heile regjeringa i Libanon går av

utenriks

Avgjerda vart teken etter at fleire ministrar trekte seg eller uttrykte ønske om å gå av, sa helseminister i Lebanon Hamad Hassan etter eit regjeringsmøte måndag.

I ein kort TV-overført tale sa statsminister Hassan Diab at han tek «eit skritt tilbake» for å stå ved folkets side «og kjempe for endringar saman med dei».

Diab tilbaud seg først å bli sitjande for å førebu reformer og koordinere oppryddingsarbeidet, men press frå fleire statsrådar og ei rasande befolkning vart for mykje.

Minst 160 menneske omkom og 6.000 vart skadde i den massive eksplosjonen som ramma Libanons hovudstad 4. august, og nærare 300.000 menneske har mista bustadene sine. Årsaka blir anteken å ha vore ein brann som tente fleire tusen tonn ammoniumnitrat.

Katastrofen utløyste ei ny bølgje med protestar mot libanesiske styresmakter og politikarar etter at protestane, som først byrja i oktober i fjor, hadde byrja å dabbe av. Mange meiner eksplosjonen var det endelege beviset på korrupsjonen og inkompetansen til styresmaktene.

Inn på teppet

Tryggingstoppane i Libanon må no forklare seg etter den kraftige eksplosjonen i hamneområdet. Måndag kalla ein dommar inn den øvste leiaren for tryggingstenesta, generalmajor Tony Saliba, til avhøyr, og andre generalar står for tur, melder det nasjonale nyheitsbyrået i Libanon.

Dei 2.750 tonna med høgeksplosivt ammoniumnitrat hadde heilt sidan 2013 vore teke vare på utan trygg tryggleik i eit lagerbygg i hamneområdet i Beirut, rett ved sentrumet i byen.

Det mangla ikkje på åtvaringar opp gjennom åra, og seinast 20. juli i år sende den libanesiske tryggingstenesta ein rapport til statsminister Diab og president Michel Aoun der det vart åtvara mot det farlege lageret.

Skakkøyrt

Eksplosjonen har sett nytt søkjelys på det vanstyret og den korrupsjonen som har prega Libanon sidan slutten av borgarkrigen i 1990, og det har ført til eit massivt krav om at dei skuldige må stillast til ansvar.

Rundt 20 personar er sette i varetekt etter eksplosjonen, blant dei tolldirektøren og forgjengaren hans, og dessutan hamnesjefen. Fleire tidlegare statsrådar har òg vore inne til avhøyr, ifølgje regjeringskjelder.

Krise på krise

Eksplosjonen i Beirut kom på toppen av politisk uro, gjeld og økonomisk krise, høg arbeidsløyse, nedkøyrd infrastruktur og straummangel.

Kvar femte innbyggjar i Libanon er syrisk krigsflyktning, og over 40 av dei som omkom i eksplosjonen, var syrarar.

Over 80 prosent av Libanons kornforsyning var òg lagra i hamna og gjekk tapt i eksplosjonen, og FN fryktar matmangel.

Tautrekking

Diab sjølv etterfølgde Saab Hariri som måtte gå som følgje av omfattande demonstrasjonar i oktober i fjor.

Men det tok fleire månader med tautrekking og forhandlingar mellom dei ulike grupperingane i landet før Diab kunne tiltre, og det er no frykt for at det igjen dreg ut før ei ny regjering er på plass.

Diab har vore støtta av Hizbollah, og Iran uttrykkjer frykt for at vestlege land skal utnytte situasjonen til å forfølgje sine eigne interesser.

Presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, som vart motteke som ein helt då han to dagar etter ulykka møtte sinte og sørgjande libanesarar i Beiruts gater, innkalla i helga til givarkonferanse der det vart gitt tilsegn om drygt 2,75 milliardar kroner i nødhjelp.