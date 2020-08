Frederiksen: Ny nedstenging er for dyrt for Danmark

utenriks

– Vi vil gjere svært mykje og gå svært langt for å unngå ei nedstenging – det er ganske enkelt for dyrt for Danmark, seier Frederiksen til dansk TV 2 måndag kveld.

Danmark var eitt av dei første landa i Europa som stengde grensene i midten av mars for å hindre spreiing av koronaviruset.

Regjeringa gav òg ordre om strenge restriksjonar som ramma både næringslivet og det sosiale livet til danskane.

Dei siste dagane har smitta spreidd seg stadig raskare, spesielt i regionen Midtjylland, og måndag vart det innført påbod om munnbind i kollektivtrafikken i ei rekkje byar.

(©NPK)