Fattigdom og barnearbeid bak Fairtrade-sjokolade

Fairtrade er ei merkeordning for rettferdig handel og hevdar å gi arbeidarar og produsentar sømeleg betaling og akseptable arbeidsforhold.

Slik er det ikkje for mange av dei 129.000 Fairtrade-sertifiserte kakaobøndene i Elfenbeinskysten, ifølgje den danske organisasjonen Danwatch.

77 prosent av bøndene som leverer kakao til Fairtrade i det afrikanske landet, tener under 12 kroner dagen og lever under fattigdomsgrensa.

Barnearbeid

Fairtrade har dei siste 20 åra òg arbeidd for å få ein slutt på barnearbeidet i kakaoindustrien i Elfenbeinskysten, men no jobbar det fleire barn på plantasjane enn nokosinne, ifølgje Danwatch.

Barnearbeid er forbode i landet, men den danske organisasjonen fann barn ned i åtteårsalderen på åtte av dei ti kakaoplantasjane dei oppsøkte.

Seks av plantasjane var sertifiserte av Fairtrade, men også på fire av desse jobba det barn.

– Dei tiltaka som industrien og sertifiseringsprogramma har gjort, har ikkje hatt den ønskte effekten på bakken i Elfenbeinskysten. Derfor er det framleis barnearbeid der, faktisk endå meir barnearbeid, noko som er dokumentert av ein ny studie frå University of Chicago, seier landbruksøkonomen Enrique Uribe Leitz, som er knytt til universitetet i Wageningen i Nederland.

Forbode, men utbreidd

Administrerande direktør Dario Soto Abril i Fairtrade International innrømmer overfor NTB at barnearbeid i kakaoindustrien framleis er utbreidd.

– Barnearbeid er strengt forbode i Fairtrade-standardane og vi forsikrar at dersom det blir sett fram eit varsel om barnearbeid, set vi umiddelbart i gang tiltak for å verne dei involverte barna, seier han, men medgir samtidig at det er utbreidd.

– Barnearbeid i kakaoproduksjonen i Vest-Afrika er framleis eit vedvarande problem av mange årsaker. Knappleik på arbeidskraft, låge lønningar, dårlege arbeidsforhold, manglande tilsyn frå styresmakter og mangel på skular, så vel som konflikt og fattigdom i tilgrensande land, skaper betydeleg grobotn for utnytting av barn, seier Soto Abril.

For lite å leve av

Fairtrade har sertifisert 217 kakao-kooperativ i Elfenbeinskysten og kjøper opp rundt 10 prosent av den samla produksjonen i landet.

Sertifiseringa inneber at 129.000 kakaobønder får fast pris for kakaoen, uansett korleis prisen på verdsmarknaden svingar. Dersom marknadsprisen overstig Fairtrades minstepris, får bøndene overskotet.

Bøndene får no rundt 1,6 dollar per kilo, men Fairtrade gjennomførte i 2018 sjølv ei undersøking som avdekte at berre 7 prosent av dei kunne leve av det dei tente.

Fairtrade konkluderte på bakgrunn av dette med at bøndene måtte produsere nesten dobbelt så mykje kakao på same areal, og oppmoda dei samtidig til å dyrke andre ting.

– Diversifisering er med på å verne mot endringar i marknadsprisen og risikoen for sjukdommar i avlingane. Samtidig kan andre avlingar vere ein del av matforsyninga til hushalda, skriv Fairtrades direktør for eksterne relasjonar, Johnna Philips, til Danwatch.

For lite

Faktum er at Fairtrade-bønder ikkje kan leve av den prisen dei får for kakaoen sin, mellom anna fordi kundane ikkje vil betale han, konstaterer Danwatch.

– Fairtrades evne til å takle problemet med fattigdom og barnearbeid i kakaosektoren heng direkte saman med det volumet kakao produsentane sel til Fairtrade-vilkår, seier Dario Soto Abril.

Fairtrade auka i fjor minsteprisen med 20 prosent i Elfenbeinskysten, men førebelse tal viser at salet av Fairtrade-sertifisert kakao frå landet likevel fall med 11 prosent.

– Det betyr at sjølv sertifiserte produsentar ikkje er i stand til å selje avlinga si til Fairtrade-vilkår, noko som igjen betyr at dei ikkje får Fairtrades minstepris og premie på all kakaoen dei sel. Som eit resultat av dette ser vi at meir enn halvparten av sertifiserte produsentar framleis lever i ekstrem fattigdom, medgir Soto Abril.

Ikkje særleg «fair»

Kakao formidla av Fairtrade er å finne i ei rekkje sjokolademerke, blant dei Änglamarks økologiske sjokoladar som blir selde av Coop.

Store produsentar som Nestlé og Mondelez kjøper òg frå Fairtrade, men har fjerna det vesle merket i grønt og blått som førestiller ein glad og vinkande bonde.

François Ruf er økonom ved det franske senteret for landbruksforsking og utvikling og har i 20 år forska på kakaoindustrien i Vest-Afrika.

– Fairtrade er ikkje særleg fair, men dei er verken verre eller betre enn andre beredyktige kakao-standardar, seier han til Danwatch.

– Dei produserer utrulege forteljingar som har svært lite med røyndommen å gjere, i det minste for bønder og forbrukarar. Det heile er alt anna enn beredyktig, seier Ruf.

