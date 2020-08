SAS med 75 prosent færre passasjerar i juli

utenriks

Trafikktala for selskapet viser at SAS flaug 705.000 passasjerar i juli, og at den såkalla kabinfaktoren, som viser kor fulle flya er, sokk med 33,6 prosentpoeng til 51 prosent. Kapasiteten var 76 prosent lågare.

Det er koronapandemien som har ført til den kraftige nedgangen, både på grunn av strenge statlege restriksjonar og fordi folk har vore lite villige til å flyge på grunn av viruset.

Administrerande direktør Rickard Gustafson gler seg likevel over ei langsam betring i etterspurnaden etter den nesten totale nedstenginga i mars og april. Ruter til mange destinasjonar er tekne opp att den siste månaden.

Kort før trafikktala vart sleppt, melde SAS at dei hadde komme til semje med nokre store innehavarar av såkalla hybridobligasjonar og obligasjonar i samband med arbeidet til selskapet med rekapitalisering.

