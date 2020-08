Minst 14 mista livet i flyulykke i India

utenriks

Bilde delt i sosiale medium viser dramatiske scener og eit fly som er delt i to etter å ha rasa utfor rullebanen på Kozhikode International Airport, rundt 30 kilometer utanfor byen Kozhikode i Kerala-provinsen.

Ein talsmann for det indiske direktoratet for sivil luftfart, Rajiv Jain, opplyser at flight 1344 kom frå Dubai.

– Eg kan stadfeste minst 14 dødsfall til saman. Ytterlegare 15 passasjerar har kritiske skadar. Det er framleis ein situasjon som utviklar seg, seier den høgtståande lokale politimannen Abdul Karim.

Flyet hadde 184 passasjerar, ti av dei små barn, og dessutan ei besetning på sju om bord i flyet, opplyser Air India Express.

Politiet har fått beskjed om at alle dei overlevande har fått ei eller anna form for skadar.

– Minst 89 personar, mange av dei med alvorlege skadar, er lagt inn på ulike sjukehus i Kozhikode, seier Karim.

Ifølgje avisa India Today tilhøyrde Boeing 737-flyet Air India Express, eit dotterselskap av Air India, og kom frå Dubai i Dei sameinte arabiske emirata.

Om bord var indiske statsborgarar som vart evakuerte heim som følgje av koronapandemien.

Kjelder ved flyplassen opplyser til avisa The Hindu at ulykka skjedde i 20.15-tida lokal tid og at kraftig regn gjorde landingsforholda vanskelege.

Kozhikode har rundt ein halv million innbyggjarar og var tidlegare kjent som Calicut.