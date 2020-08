utenriks

Til saman vart det dette kvartalet eksportert varer for 83,8 milliardar euro, opplyste franske tollstyresmakter fredag.

Dette var 28,9 prosent lågare enn i førre kvartal. Samanlikna med andre kvartal i fjor var nedgangen på heile 34,6 prosent.

Også importen fall, men ikkje like kraftig. Nedgangen her var på 20,7 prosent frå førre kvartal, noko som betyr at det franske handelsunderskotet auka.

