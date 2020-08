Hizbollah-leiaren krev at dei skuldige blir stilt til ansvar

utenriks

Nasrallah nektar for at Hizbollah hadde lagra våpen i hamneområdet der eksplosjonen fann stad.

– Eg nektar for at vi hadde noko i hamna, ikkje noko våpenlager, ingen rakettar, ingen skytevåpen, ingen bombar, ingen kuler, ikkje nitrat, sa Nasrallah i ein TV-tale fredag.

– Nokon prøver å overtyde libanesarane om at Hizbollah har skulda, men det er ei falsk skulding, heldt han fram.

Alt tyder på at den kraftige eksplosjonen, som kosta over 150 menneske livet og gjorde over 250.000 heimlause, vart forårsaka av ein brann som antende eit lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat.

Nasrallah ser likevel ikkje bort frå at lageret gjekk i lufta som følgje av eit missilangrep eller sabotasje, men meiner likevel at det er dei som tillét lagring av høgeksplosivt materiale i hamneområdet, som ber hovudansvaret.

Libanons president Michel Aoun ser heller ikkje bort frå at nokon kan ha forårsaka eksplosjonen med vilje.

– Det kan ha vore aktløyse eller utanlandsk påverknad med ein rakett eller ei bombe, sa han fredag.

(©NPK)